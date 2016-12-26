В Перми ищут девушку, пропавшую после корпоратива

Родные разыскивают пермячку Анну Назукину, которая во время корпоратива вышла из ресторана «Броварня» и не вернулась. Инцидент произошёл 24 декабря.

«Назукина Анна ушла после корпоратива 24 декабря от ресторана по адресу ул. Левченко 1. Всем, кто что-либо знает или видел, просьба звонить по тел. 8 (922) 315−61−16 », -пишут родные пропавшей девушки в соцсетях.