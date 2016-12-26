В Перми ищут девушку, пропавшую после корпоратива
Молодая женщина, почувствовав себя плохо, вышла из ресторана и не вернулась.
Молодая женщина, почувствовав себя плохо, вышла из ресторана и не вернулась.
Родные разыскивают пермячку Анну Назукину, которая во время корпоратива вышла из ресторана «Броварня» и не вернулась. Инцидент произошёл 24 декабря.
«Назукина Анна ушла после корпоратива 24 декабря от ресторана по адресу ул. Левченко 1. Всем, кто
Как отмечают очевидцы, молодая женщина вышла на улицу, потому что ей стало плохо. Вещи, сумка и телефон остались в ресторане. По словам знакомых девушки, проверка видеокамер ресторана и соседних зданий ничего не дала.
Напомним, в середине ноября после корпоратива в Березниках пропала 18-летняя девушка. Её тело утром нашли в местном парке. Официальной причиной её смерти признали переохлаждение, поэтому следователи не стали возбуждать уголовное дело.