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08:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми ищут девушку, пропавшую после корпоратива

Молодая женщина, почувствовав себя плохо, вышла из ресторана и не вернулась.

Родные разыскивают пермячку Анну Назукину, которая во время корпоратива вышла из ресторана «Броварня» и не вернулась. Инцидент произошёл 24 декабря.

«Назукина Анна ушла после корпоратива 24 декабря от ресторана по адресу ул. Левченко 1. Всем, кто что-либо знает или видел, просьба звонить по тел. 8 (922) 315−61−16», -пишут родные пропавшей девушки в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Как отмечают очевидцы, молодая женщина вышла на улицу, потому что ей стало плохо. Вещи, сумка и телефон остались в ресторане. По словам знакомых девушки, проверка видеокамер ресторана и соседних зданий ничего не дала.

Напомним, в середине ноября после корпоратива в Березниках пропала 18-летняя девушка. Её тело утром нашли в местном парке. Официальной причиной её смерти признали переохлаждение, поэтому следователи не стали возбуждать уголовное дело.

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