Омичка на внедорожнике «припарковалась» на заборе

В воскресенье, 25 декабря, около перекрёстка улиц 12-я Северная и Герцена случилось нестандартное ДТП. Жёлтый автомобиль ухитрился взмыть на засыпанное снегом ограждение у частного дома. Машина так и висела на заборе, пока её не снял эвакуатор.

Как уточняет в сообществе «ЧП Омск» очевидица, за рулём автомобиля сидела молодая женщина.