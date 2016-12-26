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08:16 (мск), источник: Om1.ru

Омичка на внедорожнике «припарковалась» на заборе

Размещённая в соцсетях фотография повисшего на ограде автомобиля удивила горожан.

В воскресенье, 25 декабря, около перекрёстка улиц 12-я Северная и Герцена случилось нестандартное ДТП. Жёлтый автомобиль ухитрился взмыть на засыпанное снегом ограждение у частного дома. Машина так и висела на заборе, пока её не снял эвакуатор.

Как уточняет в сообществе «ЧП Омск» очевидица, за рулём автомобиля сидела молодая женщина.

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