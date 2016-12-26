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07:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Чиновники заморозили детей в детсаду Приморья

Нарушение температурного режима в детском саду пос. Зарубино потребовало вмешательства прокуратуры, сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

Прокуратура Хасанского района проверила факт ненадлежащего теплоснабжения в детском саду «Теремок» пгт. Зарубино. Оказалось, что из-за бездействия районной администрации в помещениях сада нарушался температурный режим, поскольку не были своевременно заменены или отремонтированы радиаторы отопления (большинство которых на момент проверки не работали).

Так, разница между нормативным режимом, установленным санитарными правилами и нормами, и фактическим температурным режимом составляет 3−4°С в сторону снижения.

Прокуратура района внесла представление в администрацию Хасанского района, являющуюся учредителем детсада. В акте реагирования прокурором поставлен вопрос о незамедлительном принятии мер, направленных на выравнивание температурного режима, а также по замене радиаторов отопления. Результаты рассмотрения требований прокурора и фактическое устранение нарушений прав несовершеннолетних поставлены на контроль прокуратуры района.

Кроме этого, прокуратурой района рассматривается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.

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