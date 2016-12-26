Чиновники заморозили детей в детсаду Приморья
Нарушение температурного режима в детском саду пос. Зарубино потребовало вмешательства прокуратуры, сообщает ИА Дейта.
Нарушение температурного режима в детском саду пос. Зарубино потребовало вмешательства прокуратуры, сообщает ИА Дейта.
Прокуратура Хасанского района проверила факт ненадлежащего теплоснабжения в детском саду «Теремок» пгт. Зарубино. Оказалось, что
Так, разница между нормативным режимом, установленным санитарными правилами и нормами, и фактическим температурным режимом составляет 3−4°С в сторону снижения.
Прокуратура района внесла представление в администрацию Хасанского района, являющуюся учредителем детсада. В акте реагирования прокурором поставлен вопрос о незамедлительном принятии мер, направленных на выравнивание температурного режима, а также по замене радиаторов отопления. Результаты рассмотрения требований прокурора и фактическое устранение нарушений прав несовершеннолетних поставлены на контроль прокуратуры района.
Кроме этого, прокуратурой района рассматривается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.