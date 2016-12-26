В Хабаровском крае электроснабжение поселка наладят до конца недели

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Электроснабжение поселка Нелькан в Хабаровском крае, нарушенное после пожара на электростанции, восстановят до конца недели, сообщает правительство региона.

Утром в воскресенье произошел пожар на дизельной электростанции в поселке Нелькан Аяно-Майского муниципального района, в результате населенный пункт остался без энергоснабжения. Без света остались 220 жилых домов, где проживают 840 человек, а также социальные объекты. Вертолет Ми-8 со спасателями и властями доставил в поселок дизельные генераторы, тепловые пушки, газовые плитки с запасными баллонами и свечи, которые раздали населению.

«По поручению губернатора, электроснабжение в населенном пункте будет восстановлено до конца этой недели. К четвергу в Нелькан вертолетом Ми-26 планируется доставить два мощных дизель-генератора по 400 киловатт каждый. Их установка позволит включить свет во всех жилых домах и социальных объектах», — говорится в сообщении.

По данным краевых властей, пока обстановка в поселке остается стабильной. Запасы топлива и продуктов достаточны. Вода подается в штатном режиме. Отопление есть во всех социальных учреждениях, его обеспечивают бойлеры, которые запитаны от резервных источников. В жилых домах стоят печи, отмечается в сообщении.

«Сегодня в Нелькане работают детский сад, больница. Пекарня продолжает выпускать хлеб. Есть перебои с сотовой связью у абонентов “Мегафона”. Эта проблема будет решена», — сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. В настоящее время в Нелькане подыскивается помещение для монтажа новой дизельной электростанции.