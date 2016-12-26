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08:10 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ту-154 над Черным морем

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выразил свои соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем, которая произошла 25 декабря.

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Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

«В связи с объявленным на 26 декабря общероссийским днем траура губернатор дал распоряжения об отмене в Свердловской области всех официальных развлекательных и праздничных мероприятий. Единственное исключение, отметил Евгений Куйвашев, может быть сделано в отношении елок для маленьких детей», — уточнили в ДИП.

Как сообщало Накануне.RU, в авиакатастрофе в Черном море погибли 92 человека — члены экипажа и пассажиры борта Ту-154, который выполнял рейс «Чкаловский — Адлер — Латакия». Вылетевший после дозаправки в аэропорту Адлера самолет Министерства обороны России пропал с радаров, позже обломки воздушного судна были обнаружены на расстоянии пяти километров от побережья Сочи в Черном море. На борту находились члены ансамбля имени Александрова, журналисты и сотрудники нескольких федеральных каналов, а также глава фонда «Справедливая помощь», первый лауреат Госпремии за правозащитную деятельность Елизавета Глинка. По данным Министерства обороны РФ, район авиакатастрофы уже определен, выживших нет. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура.

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