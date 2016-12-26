Челябинск и область скорбят по погибшим в крушении самолета под Сочи

Челябинск и весь Южный Урал скорбят по погибшим в крушении самолета под Сочи, в котором погибли 92 человека, — власти региона выражают соболезнования в связи с ЧП и отменяют предновогодние развлекательные мероприятия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, в связи с траурными событиями сегодня, 26 декабря, отменяется губернаторская елка для детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.