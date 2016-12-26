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08:04 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинск и область скорбят по погибшим в крушении самолета под Сочи

Открытие ледового городка в южноуральской столице и губернаторская елка перенесены в связи с траурными мероприятиями.

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Челябинск и весь Южный Урал скорбят по погибшим в крушении самолета под Сочи, в котором погибли 92 человека, — власти региона выражают соболезнования в связи с ЧП и отменяют предновогодние развлекательные мероприятия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, в связи с траурными событиями сегодня, 26 декабря, отменяется губернаторская елка для детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

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Также отменен праздник по случаю торжественного открытия ледового городка в центре южноуральской столицы. По словам начальника Управления культуры города Дмитрия Назарова, открытие состоится во вторник, 27 декабря, в 18.00.

Напомним, 26 декабря объявлено в России днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе под Сочи — на борту Ту-154 Минобороны РФ, который упал в Черное море, было 92 человека, в том числе, почти весь состав хора ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов и известная общественница Елизавета Глинка (доктор Лиза). К настоящему моменту из моря извлечены тела 11 погибших. По факту крушения СКР возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия).

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