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08:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Верещагинские следователи возбудили дело об отравлении школьников

ПЕРМЬ, 26 декабря, РИА «ФедералПресс». Верещагинский межрайонный следственный отдел краевого СУ СКР возбудил уголовное дело по факту массового отравления школьников по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

22 и 23 ноября в Верещагинскую центральную районную больницу обратились 40 учеников младших классов местной школы № 121 с симптомами отравления. 27 учеников были госпитализированы в инфекционное отделение лечебного учреждения. Установлено, что все они отравились в школьной столовой, сообщают в прикамском СУ СКР. Организацией питания в учебном заведении занимается МУП «Верещагинский комбинат детского питания».

Следователи совместно со специалистами управления Роспотребнадзора провели осмотр, изъяли образцы продуктов, которыми кормили школьников, провели заборы с посуды и кухонной утвари, на которых были обнаружены болезнетворные бактерии. Аналогичная инфекция обнаружена и у обслуживающего персонала школьной столовой, а также у отравившихся школьников.

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