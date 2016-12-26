Верещагинские следователи возбудили дело об отравлении школьников

22 и 23 ноября в Верещагинскую центральную районную больницу обратились 40 учеников младших классов местной школы № 121 с симптомами отравления. 27 учеников были госпитализированы в инфекционное отделение лечебного учреждения. Установлено, что все они отравились в школьной столовой, сообщают в прикамском СУ СКР. Организацией питания в учебном заведении занимается МУП «Верещагинский комбинат детского питания».

Следователи совместно со специалистами управления Роспотребнадзора провели осмотр, изъяли образцы продуктов, которыми кормили школьников, провели заборы с посуды и кухонной утвари, на которых были обнаружены болезнетворные бактерии. Аналогичная инфекция обнаружена и у обслуживающего персонала школьной столовой, а также у отравившихся школьников.