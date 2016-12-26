В Омске из-за траура отменили открытие катка и ёлку

Сегодня, 26 декабря, в России объявлен траур по погибшим во вчерашней авиакатастрофе над Чёрным морем. Администрация Омска приспустила над муниципальными зданиями флаги и отменила все назначенные на сегодня развлекательные мероприятия.

По данным мэрии, торжественное открытие ледового катка на площади у торгового центра «Континент» состоится завтра, 27 декабря, в 14:00. Открытие окружной ёлки в Советском округе в Советском парке тоже перенесено на завтра, 27 декабря, на 17:00.