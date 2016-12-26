Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Секс и возраст: тотемы, табу
Заявления чиновника о проекте ПЗЗ встретили криками "Позор!"
Путин согласился с проведением нового референдума в Крыму
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Это был взрыв»: известный летчик о крушении Ту-154 под Сочи
Крушение самолета под Сочи: СМИ о подробностях
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
13Убит посол России в Турции
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
08:00 (мск), источник: Om1.ru

В Омске из-за траура отменили открытие катка и ёлку

Мэрия перенесла новогодние мероприятия на следующий день.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Сегодня, 26 декабря, в России объявлен траур по погибшим во вчерашней авиакатастрофе над Чёрным морем. Администрация Омска приспустила над муниципальными зданиями флаги и отменила все назначенные на сегодня развлекательные мероприятия.

По данным мэрии, торжественное открытие ледового катка на площади у торгового центра «Континент» состоится завтра, 27 декабря, в 14:00. Открытие окружной ёлки в Советском округе в Советском парке тоже перенесено на завтра, 27 декабря, на 17:00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Археологи обнаружили, что Омская область в XVII веке имела тесные связи с Европой
Обнаружены фрагменты тел погибших в крушении Ту-154
Версия теракта на борту Ту-154 не является основной
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
Тимошенко обгоняет действующего президента в популярности
Трамп после инаугурации отменит до 70% указов Обамы
Премьер-министр Израиля вызвал для объяснений посла США
Британия сосредоточит авиаудары на Сирии в новом году
Спорт
Побьет ли «Спартак» рекорд «Алании»? Итоги матчей РФПЛ Подводим итоги посещаемости матчей осенней части текущего чемпионата России
Авто
Китай первый, США — вторые За первые 11 месяцев 2016 года в мире было продано в общей сложности 84,5 млн автомобилей, передает «Автостат»
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь