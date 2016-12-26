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08:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Крокодил выжил во время пожара в астраханском кинотеатре

В Астрахани произошел крупный пожар в находящемся на реконструкции кинотеатре «Октябрь». Сотрудники МЧС, потушив огонь, обнаружили в аквариуме живого крокодила, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального управления министерства Дмитрий Дубровский.

Источник: РИА "Новости"

Возгорание второго и третьего этажей неэксплуатируемого кинотеатра в Кировском районе Астрахани по улице Молодая Гвардия, дом 2 произошло в 1:47. Пожару был присвоен второй ранг, затем повышен до третьего. Произошло частичное обрушение стеклянных перекрытий зимнего сада кинотеатра.

Площадь здания составляет более 6 тысяч квадратных метров, из них огнем повреждено ориентировочно 1200 квадратных метров. В 6:05 открытое горение было ликвидировано.

По информации регионального министерства культуры, перед началом реконструкции большинство животных и птиц, кроме крокодила, было вывезено из здания кинотеатра до начала реконструкции. «Пожарные говорят, что крокодил в аквариуме своем, жив», — сказал Дубровский.

Оценку ущерба ботаническому саду кинотеатра, где собрана коллекция тропических растений, еще предстоит провести.

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