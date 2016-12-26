Бездомные кошки стали причиной вражды между двумя хабаровчанками

Две хабаровские пенсионерки, живущие в пятиэтажном доме на улице Даниловского, уже несколько лет конфликтуют из-за кошек: Александра Лапутина подкармливает бездомных животных, которые с наступлением холодов прибегают в подвал, а ее соседка Надежда Изместьева настаивает на том, что подвальное помещение — не место для бродячих котов. Как утверждает любительница животных, на прошлой неделе во время очередного спора оппонентка ее ударила. Надежда Изместьева факт побоев отрицает, а Александра Лапутина собирается подать на соседку в суд, сообщает портал «Губерния».

По словам Лапутиной, давний конфликт обострился в пятницу, 23 декабря.

«Пришел слесарь, чтобы закрыть дырку, через которую животные лазают в подвал. На тот момент в подвале находился кот, которого я уже долгое время подкармливаю. Меня позвали для того, чтобы я помогла вытащить животное, но вызволить кота я так и не смогла — он испугался и убежал за трубы. Какое-то время я его искала, однако соседка выгоняла меня из подвала, потом сильно толкнула, ударила телефоном по носу и в живот», — рассказала любительница животных.

Надежда Изместьева, в свою очередь, утверждает, что никого не била.

«Я никогда в жизни ее не била. И я не против животных, но против того, чтобы они жили в подвале нашего дома. Моя квартира находится на первом этаже, и из-за живущих в подвале котов в квартире прыгают блохи. К тому же животные обдирают теплоизоляционный слой на трубах. В управляющей компании еще в августе приняли решение поставить решетки на подвальные окна, чтобы туда не смогли проникнуть животные. В пятницу пришел слесарь, чтобы выполнить эти работы. Мы знали, что на тот момент там находится кот, поэтому позвали Александру Лапутину, чтобы она его оттуда вытащила. Однако она зашла в подвал и не выходила, обзывала меня. Вызвали полицию, полицейские уговаривали ее выйти, еле вывели», — рассказала оппонентка Лапутиной Надежда Изместьева.

Женщина добавила, что ее соседка выламывает решетки и всячески препятствует закрытию подвала от животных.

По словам Изместьевой, окна в подвале все же зарешетили. В итоге кот остался в заточении.

«Я вам обещаю, что мы снова попытаемся достать кота», — говорит Надежда Изместьева.

Адвокат, которого наняла для представления своих интересов Александра Лапутина, готовит иск в мировой суд по поводу нанесения побоев его подзащитной, а также планирует обратиться в прокуратуру с жалобой на жестокое обращение с животными.

«Конфликт длится долгое время, но сейчас перешел пределы разумного. Сегодня моя подзащитная будет снимать побои. Я готовлю иск в мировой суд от имени Лапутиной по поводу нанесения ей побоев соседкой. Хотим написать жалобу в прокуратуру, чтобы провели проверку по поводу жестокого обращения с животными», — сообщил адвокат Алексей Усов.