Бездомные кошки стали причиной вражды между двумя хабаровчанками
По словам одной из женщин, спор с соседкой о том, должны ли животные спасаться от холода в подвале, перерос в рукоприкладство.
По словам одной из женщин, спор с соседкой о том, должны ли животные спасаться от холода в подвале, перерос в рукоприкладство.
Две хабаровские пенсионерки, живущие в пятиэтажном доме на улице Даниловского, уже несколько лет конфликтуют
По словам Лапутиной, давний конфликт обострился в пятницу, 23 декабря.
«Пришел слесарь, чтобы закрыть дырку, через которую животные лазают в подвал. На тот момент в подвале находился кот, которого я уже долгое время подкармливаю. Меня позвали для того, чтобы я помогла вытащить животное, но вызволить кота я так и не смогла — он испугался и убежал за трубы.
Надежда Изместьева, в свою очередь, утверждает, что никого не била.
«Я никогда в жизни ее не била. И я не против животных, но против того, чтобы они жили в подвале нашего дома. Моя квартира находится на первом этаже, и
Женщина добавила, что ее соседка выламывает решетки и всячески препятствует закрытию подвала от животных.
По словам Изместьевой, окна в подвале все же зарешетили. В итоге кот остался в заточении.
«Я вам обещаю, что мы снова попытаемся достать кота», — говорит Надежда Изместьева.
Адвокат, которого наняла для представления своих интересов Александра Лапутина, готовит иск в мировой суд по поводу нанесения побоев его подзащитной, а также планирует обратиться в прокуратуру с жалобой на жестокое обращение с животными.
«Конфликт длится долгое время, но сейчас перешел пределы разумного. Сегодня моя подзащитная будет снимать побои. Я готовлю иск в мировой суд от имени Лапутиной по поводу нанесения ей побоев соседкой. Хотим написать жалобу в прокуратуру, чтобы провели проверку по поводу жестокого обращения с животными», — сообщил адвокат Алексей Усов.