Отменено открытие снежного городка и конкурс на лучшего снеговика в Дзержинском районе. В Центральном округе перенесено на неопределенный срок открытие елки на пл. Калинина.

В Новосибирске из-за траура отменили открытие ёлок и концерты филармонии, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

«В Кировском районе праздник «Чудеса под новый год. Мадагаскарская вечеринка» перенесен на 29 декабря на 15−00. В Ленинском районе открытие новогоднего городка «Здравствуй, красавица-елка’перенесено на 27 декабря на 17−00. Открытие выставки «Новый год у Деда Мирона», МКУ ЦГПВ «Пост № 1» СП ЦИРЛР, ул. Пархоменко, 8, перенесли на завтра, 27 декабря, на 10−00», — рассказали в муниципалитете.

Также в Советском районе отменено открытие новогоднего мероприятия.

В Новосибирской филармонии также отменили концерты 26 декабря 2016 г.

«Слушатели, купившие билеты на представления “Новый год в Волшебной стране Деда Мороза” 26 декабря, могут посетить по ним представления в другие числа или вернуть билеты по месту приобретения», — добавили в пресс-службе.

Напомним, накануне самолет Министерства обороны потерпел крушение в Черном море. Лайнер направлялся из Сочи в Сирию, чтобы поздравить военных с новым годом и оказать гуманитарную помощь местным жителям. На борту воздушного судна находились 92 человека — военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей федеральных телеканалов. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность или ошибка пилотирования.