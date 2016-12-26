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08:32 (мск), источник: VN.RU

Телята задохнулись в пожаре на агрофирме «Лебедевская»

Крупный пожар произошел на территории животноводческого комплекса «Агрофирма «Лебедевская» в Искитимском районе Новосибирской области. От дыма задохнулись 3 теленка, еще 37 телят эвакуировали в соседнее помещение. Огнем повреждено 5 центнеров сена, крыша и стены коровника.

Сигнал о возгорании в крупнейшем животноводческом комплексе «Агрофирма «Лебедевская» в поселке Маяк Искитимского района поступил 24 декабря в 16.53. Пожарные были на месте спустя 20 минут. К этому моменту горела обшивка стен и потолка коровника, загорелись тюки с сеном.

— Спустя 20 минут возгорание было ликвидировано. В дыму задохнулись 3 теленка, еще 37 телят было эвакуировано в соседнее помещение. Обгорело 5 центнеров сена. Пострадавших среди людей нет, — сообщили VN.ru в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

На тушение пожара привлекалось 3 автоцистерны и 12 человек личного состава. Причины возгорания выясняются.

Справка.

«Агрофирма «Лебедевская» входит в ГК «Сибирский Премьер». Вертикально интегрированное производство представляет полную производственную цепочку: от выращивания зерновых для производства комбикормов до реализации готовой продукции. На предприятии работают жители поселка Маяк и Искитима.

Напомним, в ноябре из пожара в коровнике в Венгеровском районе из огня спасли 300 коров. Первоначально МЧС сообщало, что пострадавших среди животных нет, но в дальнейшем выяснилось, что несколько коров все же погибло в пожаре. Также есть травмированные среди людей.

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