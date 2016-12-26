Экс-мэра Карабаша обвиняют в превышении полномочий

Следствие полагает, что в сентябре 2013 года в Карабаше был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации строительства специальных сооружений, снижающих влияние загрязненного стока с территории городского округа на качество воды в Аргазинском водохранилище.

Ягодинец принял необоснованное решение об оплате контракта исполнителю за изыскательские работы путем наложения резолюции на финансовых документах. Более 8 млн рублей было оплачено без обязательного заключения госэкспертизы.

Кроме того, было установлено, что стоимость выполненных работ была завышена на сумму более 1 млн рублей.

На данный момент сумма взыскивается с организации-исполнителя в судебном порядке. Уголовное дело в отношении бывшего главы по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Следователь внес представление главе администрации Карабашского городского округа об устранении причин, способствовавших совершению преступления.