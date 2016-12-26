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08:22 (мск), источник: УралПолит.ру

Бард Александр Новиков написал письмо Путину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря, ИА УралПолит.Ru. Художественный руководитель екатеринбургского Театра Эстрады, бард Александр Новиков написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой восстановить справедливость и вмешаться в разбирательство по делу «Бухты Квинс».

Бард утверждает, что обвинения против него были «сфабрикованы».

«Обращаюсь к вам как к гаранту законности в России. 22.12.2016 года мне предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса. 23 декабря Верх-Исетский суд избрал мне меру пресечения в виде домашнего ареста. Это вопиющий акт произвола и беззакония», — пишет бард.

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Как утверждает Новиков, его «оклеветала» Лариса Ассонова, которая также проходит по этому делу: «У этого человека есть все основания мстить мне и оговаривать меня, так как я с ноября 2015 года, добивался ее ареста».

При этом Александр Новиков обращает внимание главы государства, что подобная мера пресечения для него неприемлема: «Арест, даже домашний, является для меня, творческого человека, ведущего активную концертную и гастрольную жизнь, публичным оскорблением. Он не дает возможности заниматься руководством театра, гастрольной и общественной деятельностью. Прошу вас вмешаться в происходящее».

Напоминаем, Верх-Исетский районный суд отправил Новикова под домашний арест до 22 февраля 2017 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и обмане пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс». Ущерб, причиненный его действиями, оценивается в 36 миллионов рублей.

Четыре года назад Новиков и его партнеры, в том числе и экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который также проходит по этому делу, объявили о начале строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс». Пайщики, вложившие деньги в строительство, винят в их присвоении Новикова и его партнеров. Соответствующая жалоба была направлена на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Однако Новиков, являющийся владельцем земли не раз заявлял, что сам является пострадавшим.

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