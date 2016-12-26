Бард Александр Новиков написал письмо Путину

«Обращаюсь к вам как к гаранту законности в России. 22.12.2016 года мне предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса. 23 декабря Верх-Исетский суд избрал мне меру пресечения в виде домашнего ареста. Это вопиющий акт произвола и беззакония», — пишет бард.

Как утверждает Новиков, его «оклеветала» Лариса Ассонова, которая также проходит по этому делу: «У этого человека есть все основания мстить мне и оговаривать меня, так как я с ноября 2015 года, добивался ее ареста».

При этом Александр Новиков обращает внимание главы государства, что подобная мера пресечения для него неприемлема: «Арест, даже домашний, является для меня, творческого человека, ведущего активную концертную и гастрольную жизнь, публичным оскорблением. Он не дает возможности заниматься руководством театра, гастрольной и общественной деятельностью. Прошу вас вмешаться в происходящее».

Напоминаем, Верх-Исетский районный суд отправил Новикова под домашний арест до 22 февраля 2017 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и обмане пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс». Ущерб, причиненный его действиями, оценивается в 36 миллионов рублей.