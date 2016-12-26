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08:21 (мск), источник: Nakanune.ru

Огонь продолжает уничтожать иномарки в Екатеринбурге: две сгорели на улице Технической

Еще две иномарки сгорели сегодня ночью в Екатеринбурге. Пожар произошел около 4 часов утра на улице Технической.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 3 кв.м огнем был поврежден моторный отсек и салон автомобиля «Range Rover», а также моторный отсек «Nissan Wingroad». В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 4 часа 43 минуты. Причина возгорания автомобилей устанавливается.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на улице Агрономической и Тбилисском бульваре в Екатеринбурге сгорели «Ниссан» и БМВ. Еще раньше в Пионерском поселке сгорел автомобиль «Форд».

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