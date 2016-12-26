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09:44 (мск), источник: ПРАЙМ

Самолет с телами погибших при крушении Ту-154 прибыл в Москву

МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Первый борт с останками погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море прибыл в Москву на аэродром Чкаловский, сообщает замглавы Минобороны России Павел Попов.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ
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Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем, совершая плановый перелет из Сочи. Информацию об этом подтвердили в военном ведомстве. На борту находилось 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них — военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Артисты направлялись на авиабазу «Хмеймим» в Сирию с новогодним концертом.
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Ил-76 военно-транспортной авиации России с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами прибыл в Москву, где будет проводиться опознание и генетическая экспертиза.

«В соответствии с ранее установленные порядком, ночью, и я думаю, что именно сейчас осуществлена посадка самолета в Москве на аэродроме Чкаловский», — отметил замминистра и пояснил, что первые останки тел доставили «для проведения всей соответствующей установленной порядком процедуры».

Процедуры будут проводить специалисты Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны РФ.

Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Комментарии
2
Сергей Федосеев
...Не хочу показаться фаталистом, но жизнь всегда подаёт значимые знаки... - Бог любит троицу... - Пора сворачивать бивак...
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***SKARLETT***
Над Сочи утром солнце не взошло..... Оно упало с самолётом в море..... Глядит с глубин сквозь водное стекло Большое, человеческое горе...... Почти сто жизней поглотила мгла.... Сто светлых, ярких оборвалось нитей... Их глубина в объятья приняла, Продолжив горечь тягостных событий! Нет слов... Нет мыслей... В сердце скорбь и боль! Над всей Россией небо почернело! Оборвалась последняя гастроль...... От горя даже море онемело! скорбим и помним...
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