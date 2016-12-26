Самолет с телами погибших при крушении Ту-154 прибыл в Москву

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем, совершая плановый перелет из Сочи. Информацию об этом подтвердили в военном ведомстве. На борту находилось 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них — военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Артисты направлялись на авиабазу «Хмеймим» в Сирию с новогодним концертом.