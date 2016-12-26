Самолет с телами погибших при крушении Ту-154 прибыл в Москву
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Первый борт с останками погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море прибыл в Москву на аэродром Чкаловский, сообщает замглавы Минобороны России Павел Попов.
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Первый борт с останками погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море прибыл в Москву на аэродром Чкаловский, сообщает замглавы Минобороны России Павел Попов.
Ил-76 военно-транспортной авиации России с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами прибыл в Москву, где будет проводиться опознание и генетическая экспертиза.
«В соответствии с ранее установленные порядком, ночью, и я думаю, что именно сейчас осуществлена посадка самолета в Москве на аэродроме Чкаловский», — отметил замминистра и пояснил, что первые останки тел доставили «для проведения всей соответствующей установленной порядком процедуры».
Процедуры будут проводить специалисты Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра