Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154
Приоритетными версиями авиакатастрофы Ту-154 являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота. Версия теракта не является основной, заявил министр транспорта России Максим Соколов.
Приоритетными версиями авиакатастрофы Ту-154 являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота. Версия теракта не является основной, заявил министр транспорта России Максим Соколов.
Основными причинами падения Ту-154 может быть техническое состояние самолета или ошибка пилота.
Об этом заявил на брифинге министр транспорта России Максим Соколов, передает «РИА Новости».
Министр возглавляет правительственную комиссию, созданную в связи с крушением воздушного судна.
Версия теракта на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не входит в число приоритетных.
Глава Минтранса сказал, что
«Мы сейчас не видим целесообразности устанавливать
Министр подчеркнул, что целью работы правительственной комиссии не является выяснение причин катастрофы, этим занимается следствие и специальная техническая комиссия при Миноборны. Соколов заявил, что первые результаты проверки правительственной комиссии он доложит председателю правительства Дмитрию Медведеву уже в понедельник.
Крушение самолета Минобороны России по пути в Сирию
Самолет Минобороны разбился в Черном море утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека: 9 журналистов, 64 музыканта ансамбля песни и пляски им. Александрова, военнослужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Все они погибли.
Ту-154 совершил в Адлере дозаправку после вылета с аэродрома Чкаловский в Подмосковье. Однако спустя несколько минут после взлета он пропал с радаров. Воздушное судно летело на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных, которые участвуют в операции в Сирии, с наступающим Новым годом.