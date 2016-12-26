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09:38 (мск), источник: РБК

Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154

Приоритетными версиями авиакатастрофы Ту-154 являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота. Версия теракта не является основной, заявил министр транспорта России Максим Соколов.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ
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+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
+7 (800) 100-18-86Специальная горячая линия Минобороны РФ
Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем, совершая плановый перелет из Сочи. Информацию об этом подтвердили в военном ведомстве. На борту находилось 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них — военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Артисты направлялись на авиабазу «Хмеймим» в Сирию с новогодним концертом.
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Основными причинами падения Ту-154 может быть техническое состояние самолета или ошибка пилота.

Об этом заявил на брифинге министр транспорта России Максим Соколов, передает «РИА Новости».

Министр возглавляет правительственную комиссию, созданную в связи с крушением воздушного судна.

Версия теракта на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не входит в число приоритетных.

Глава Минтранса сказал, что из-за авиакатастрофы не будут усилены меры безопасности в гражданских аэропортах и аэродромах, находящихся в ведомственном использовании.

«Мы сейчас не видим целесообразности устанавливать какие-то особые дополнительные меры в связи с данной катастрофой как по авиационной, так и транспортной, то есть по антитеррористической безопасности», — сказал Соколов.

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Министр подчеркнул, что целью работы правительственной комиссии не является выяснение причин катастрофы, этим занимается следствие и специальная техническая комиссия при Миноборны. Соколов заявил, что первые результаты проверки правительственной комиссии он доложит председателю правительства Дмитрию Медведеву уже в понедельник. ​

Крушение самолета Минобороны России по пути в Сирию

Самолет Минобороны разбился в Черном море утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека: 9 журналистов, 64 музыканта ансамбля песни и пляски им. Александрова, военнослужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

Ту-154 совершил в Адлере дозаправку после вылета с аэродрома Чкаловский в Подмосковье. Однако спустя несколько минут после взлета он пропал с радаров. Воздушное судно летело на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных, которые участвуют в операции в Сирии, с наступающим Новым годом.

Крушение Ту-154 над Черным морем
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
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