Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154

Версия теракта на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не входит в число приоритетных.

«Мы сейчас не видим целесообразности устанавливать какие-то особые дополнительные меры в связи с данной катастрофой как по авиационной, так и транспортной, то есть по антитеррористической безопасности», — сказал Соколов.

Глава Минтранса сказал, что из-за авиакатастрофы не будут усилены меры безопасности в гражданских аэропортах и аэродромах, находящихся в ведомственном использовании.

Министр подчеркнул, что целью работы правительственной комиссии не является выяснение причин катастрофы, этим занимается следствие и специальная техническая комиссия при Миноборны. Соколов заявил, что первые результаты проверки правительственной комиссии он доложит председателю правительства Дмитрию Медведеву уже в понедельник. ​

Крушение самолета Минобороны России по пути в Сирию

Самолет Минобороны разбился в Черном море утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека: 9 журналистов, 64 музыканта ансамбля песни и пляски им. Александрова, военнослужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

Ту-154 совершил в Адлере дозаправку после вылета с аэродрома Чкаловский в Подмосковье. Однако спустя несколько минут после взлета он пропал с радаров. Воздушное судно летело на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных, которые участвуют в операции в Сирии, с наступающим Новым годом.