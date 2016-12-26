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10:57 (мск), источник: РИА Новости

На Филиппинах четыре человека стали жертвами тайфуна «Нок-тен»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Тайфун «Нок-тен», обрушившийся в воскресенье на восточную часть Филиппин, унес жизни четырех человек и разрушил несколько домов, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти страны.

Источник: AFP 2016

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Тайфун «Нок-тен», обрушившийся в воскресенье на восточную часть Филиппин, унес жизни четырех человек и разрушил несколько домов, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти страны.

Из-за тайфуна люди в пяти провинциях в разгар празднования Рождества остались без электричества. Один человек погиб в провинции Кесон и еще трое — в провинции Албай.

Ранее сообщалось об эвакуации более 100 тысяч человек из прибрежных районов Катандуанеса и других мест Бикольского полуострова.

С воскресенья скорость ветра немного ослабла, но все равно достигает 130 километров в час с порывами ветра до 215 километров в час, сообщили синоптики. Тайфун прошел через густо населенные провинции Батангас и Кавите к югу от Манилы в понедельник утром. Ожидается, что в течение дня он уйдет из страны через Южно-Китайское море.

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Из-за шторма у побережья Батангас радиосигнал о помощи отправила команда терпящего бедствие грузового судна, численность команды не уточняется. В этой же провинции еще одно судно село на мель, сообщила береговая охрана. В обоих случаях на помощь отправились спасательные команды.

Как отмечает агентство, жители некоторых провинций, несмотря на опасность тайфуна, неохотно эвакуировались из своих домов из-за рождественских празднований. Некоторые представители властей заявили, что им даже пришлось начать принудительную эвакуацию.

Каждый год в сезон дождей с июня по декабрь на Филиппины обрушиваются около 20 бурь и тайфунов, однако самым губительным за всю историю страны стал прошедший в ноябре 2013 года через центральную ее часть супертайфун «Йоланда» (по международной классификации ─ «Хайянь»), который принес с собой ветры скоростью 315 километров в час с порывами до 380.

Число филиппинцев, погибших или пропавших без вести в результате буйства стихии, превысило 8 тысяч, супертайфун полностью уничтожил или частично повредил 1,1 миллиона домов, лишив жилья 4 миллиона человек.
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