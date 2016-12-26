Двое осужденных сбежали из колонии в Иркутской области

Из колонии-поселения № 22 в Тайшете (Иркутская область) сбежали два заключенных. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Главного управления ФСИН.

Побег совершили 24-летний Рустам Шакуров (осужден за сбыт незаконно добытого имущества) и 22-летний Сергей Наделяев (осужден за кражу). Их отсутствие в колонии было обнаружено утром 26 декабря.

Как отмечается в сообщении, оба сбежавших до помещения под стражу проживали в Иркутске и неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи.