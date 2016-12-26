Двое осужденных сбежали из колонии в Иркутской области
Побег совершили 24-летний Рустам Шакуров и 22-летний Сергей Наделяев.
Побег совершили 24-летний Рустам Шакуров и 22-летний Сергей Наделяев.
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Побег совершили 24-летний Рустам Шакуров (осужден за сбыт незаконно добытого имущества) и 22-летний Сергей Наделяев (осужден за кражу). Их отсутствие в колонии было обнаружено утром 26 декабря.
Как отмечается в сообщении, оба сбежавших до помещения под стражу проживали в Иркутске и неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи.
В ведомстве пояснили, что в