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18:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Двое осужденных сбежали из колонии в Иркутской области

Побег совершили 24-летний Рустам Шакуров и 22-летний Сергей Наделяев.

Из колонии-поселения № 22 в Тайшете (Иркутская область) сбежали два заключенных. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Главного управления ФСИН.

Побег совершили 24-летний Рустам Шакуров (осужден за сбыт незаконно добытого имущества) и 22-летний Сергей Наделяев (осужден за кражу). Их отсутствие в колонии было обнаружено утром 26 декабря.

Как отмечается в сообщении, оба сбежавших до помещения под стражу проживали в Иркутске и неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи.

В ведомстве пояснили, что в колонии-поселении № 22 содержатся осужденные за преступления небольшой и средней тяжести. Они находятся без охраны, но под надзором администрации, пользуются правом свободы перемещения по территории и могут покидать ее с разрешения администрации, а также носить гражданскую одежду.

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