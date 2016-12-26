Вспышка в небе близ Сочи произошла через полчаса после крушения Ту-154

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Заснятая камерами наружного наблюдения вспышка над Черным морем поблизости от сочинского аэропорта не имеет отношения к разбившемуся Ту-154 Минобороны, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС. «Внимательно изучены видеозаписи камер наружного наблюдения, зафиксировавших яркую вспышку в небе над Черным морем накануне утром. Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения», — сказал источник.

Он назвал преждевременными предположения о том, что на борту якобы могла произойти нештатная ситуация, вплоть до взрыва.

«На текущий момент недостаточно информации для того, чтобы сделать однозначные выводы. Необходимо поднять на поверхность двигатели и изучить их состояние. Также необходимо внимательно изучить данные с РЛС и сведения, хранящиеся на бортовых самописцах. Лишь после этого какие-либо объективные версии можно выстраивать», — сказал он. Ранее некоторые СМИ распространили видеозапись камер наружного наблюдения одного из сочинских пляжей, расположенного вблизи аэропорта, где в небе отчетливо видна яркая вспышка. Несколько экспертов, основываясь в том числе на данном видео, предположили, что самолет мог якобы взорваться в воздухе.

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По информации источника «Интерфакса» в спецслужбах, версия теракта при расследовании не рассматривается в качестве основной.

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Как сообщали источники, близкие к расследованию, причиной катастрофы Ту-154 могли стать ошибка пилота при маневрировании или серьезная техническая неисправность. Авиакатастрофа над Черным морем Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.