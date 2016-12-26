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11:41 (мск), источник: Интерфакс

Вспышка в небе близ Сочи произошла через полчаса после крушения Ту-154

Ранее СМИ предположили, что самолет взорвался в воздухе, но источник в штабе по ликвидации последствий ЧС назвал эту версию маловероятной.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ
+7 (861) 268-64-40Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краюПодробнее
+7 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
+7 (800) 100-18-86Специальная горячая линия Минобороны РФ
Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем, совершая плановый перелет из Сочи. Информацию об этом подтвердили в военном ведомстве. На борту находилось 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них — военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Артисты направлялись на авиабазу «Хмеймим» в Сирию с новогодним концертом.
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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Заснятая камерами наружного наблюдения вспышка над Черным морем поблизости от сочинского аэропорта не имеет отношения к разбившемуся Ту-154 Минобороны, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

«Внимательно изучены видеозаписи камер наружного наблюдения, зафиксировавших яркую вспышку в небе над Черным морем накануне утром. Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения», — сказал источник.

Он назвал преждевременными предположения о том, что на борту якобы могла произойти нештатная ситуация, вплоть до взрыва.

«На текущий момент недостаточно информации для того, чтобы сделать однозначные выводы. Необходимо поднять на поверхность двигатели и изучить их состояние. Также необходимо внимательно изучить данные с РЛС и сведения, хранящиеся на бортовых самописцах. Лишь после этого какие-либо объективные версии можно выстраивать», — сказал он.

Ранее некоторые СМИ распространили видеозапись камер наружного наблюдения одного из сочинских пляжей, расположенного вблизи аэропорта, где в небе отчетливо видна яркая вспышка. Несколько экспертов, основываясь в том числе на данном видео, предположили, что самолет мог якобы взорваться в воздухе.

По информации источника «Интерфакса» в спецслужбах, версия теракта при расследовании не рассматривается в качестве основной.

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Как сообщали источники, близкие к расследованию, причиной катастрофы Ту-154 могли стать ошибка пилота при маневрировании или серьезная техническая неисправность.

Авиакатастрофа над Черным морем

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

Крушение Ту-154 над Черным морем
Онлайн-трансляция
Коммерсантъ-Online
событий пока нет
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© Ньюстюб
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