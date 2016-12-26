Вспышка в небе близ Сочи произошла через полчаса после крушения Ту-154
Ранее СМИ предположили, что самолет взорвался в воздухе, но источник в штабе по ликвидации последствий ЧС назвал эту версию маловероятной.
Ранее СМИ предположили, что самолет взорвался в воздухе, но источник в штабе по ликвидации последствий ЧС назвал эту версию маловероятной.
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Заснятая камерами наружного наблюдения вспышка над Черным морем поблизости от сочинского аэропорта не имеет отношения к разбившемуся Ту-154 Минобороны, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.
«Внимательно изучены видеозаписи камер наружного наблюдения, зафиксировавших яркую вспышку в небе над Черным морем накануне утром. Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения», — сказал источник.
Он назвал преждевременными предположения о том, что на борту якобы могла произойти нештатная ситуация, вплоть до взрыва.
«На текущий момент недостаточно информации для того, чтобы сделать однозначные выводы. Необходимо поднять на поверхность двигатели и изучить их состояние. Также необходимо внимательно изучить данные с РЛС и сведения, хранящиеся на бортовых самописцах. Лишь после этого
Ранее некоторые СМИ распространили видеозапись камер наружного наблюдения одного из сочинских пляжей, расположенного вблизи аэропорта, где в небе отчетливо видна яркая вспышка. Несколько экспертов, основываясь в том числе на данном видео, предположили, что самолет мог якобы взорваться в воздухе.
По информации источника «Интерфакса» в спецслужбах, версия теракта при расследовании не рассматривается в качестве основной.
Как сообщали источники, близкие к расследованию, причиной катастрофы Ту-154 могли стать ошибка пилота при маневрировании или серьезная техническая неисправность.
Авиакатастрофа над Черным морем
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.
Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.