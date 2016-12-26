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16:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кизеле задержали мужчину, который нёс труп женщины на помойку

Сейчас по факту её смерти проводится проверка.

Полиция задержала в Кизеле мужчину, который нёс труп голой женщины на помойку. Инцидент произошёл 24 декабря.

По словам очевидцев, в итоге мужчина оставил тело около трансформаторной будки. Свидетели тут же сообщили в полицию и его вскоре задержали инспекторы ДПС.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю подтвердили информацию, добавив, что смерть женщины не носит криминальный характер. Сейчас проводится проверка по этому факту, оснований для возбуждения уголовного дела нет. Известно, что умершая женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным.

Между тем в соцсетях сообщают, что труп женщины пролежал в квартире мужчины три дня.

«У девушки сердце остановилось. А мужик испугался, и она у него дома три дня лежала. А после он её голую вынес к трансформаторной будке», — пишут очевидцы.

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