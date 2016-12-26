В Кизеле задержали мужчину, который нёс труп женщины на помойку
Сейчас по факту её смерти проводится проверка.
Сейчас по факту её смерти проводится проверка.
Полиция задержала в Кизеле мужчину, который нёс труп голой женщины на помойку. Инцидент произошёл 24 декабря.
По словам очевидцев, в итоге мужчина оставил тело около трансформаторной будки. Свидетели тут же сообщили в полицию и его вскоре задержали инспекторы ДПС.
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Между тем в соцсетях сообщают, что труп женщины пролежал в квартире мужчины три дня.
«У девушки сердце остановилось. А мужик испугался, и она у него дома три дня лежала. А после он её голую вынес к трансформаторной будке», — пишут очевидцы.