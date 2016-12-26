СК РФ: По делу о «Боярышнике» в Иркутске задержаны 23 человека
В Иркутской области задержаны 23 человека по делу о массовом отравлении лосьоном «Боярышник». Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В Иркутской области задержаны 23 человека по делу о массовом отравлении лосьоном «Боярышник». Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Среди задержанных — подозреваемый в халатности замглавы регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов. По данным следствия, с мая в ведомство неоднократно поступали сообщения о незаконной продаже в регионе «Боярышника», но чиновник не предпринял необходимых мер по проверке указанных фактов.
По ее словам, зафиксировано 123 сообщения об отравлении граждан метанолом. Всего отравились 76 человек.