СК РФ: По делу о «Боярышнике» в Иркутске задержаны 23 человека

Среди задержанных — подозреваемый в халатности замглавы регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов. По данным следствия, с мая в ведомство неоднократно поступали сообщения о незаконной продаже в регионе «Боярышника», но чиновник не предпринял необходимых мер по проверке указанных фактов.

По ее словам, зафиксировано 123 сообщения об отравлении граждан метанолом. Всего отравились 76 человек.