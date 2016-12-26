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13:08 (мск), источник: "Российская газета"

СК РФ: По делу о «Боярышнике» в Иркутске задержаны 23 человека

В Иркутской области задержаны 23 человека по делу о массовом отравлении лосьоном «Боярышник». Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

Среди задержанных — подозреваемый в халатности замглавы регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов. По данным следствия, с мая в ведомство неоднократно поступали сообщения о незаконной продаже в регионе «Боярышника», но чиновник не предпринял необходимых мер по проверке указанных фактов.

По ее словам, зафиксировано 123 сообщения об отравлении граждан метанолом. Всего отравились 76 человек.

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