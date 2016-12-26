Пьяный воронежец избил полицейского

Пьяный воронежец в отделе полиции избил правоохранителя, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в понедельник, 26 декабря. Мужчина планировал помешать старажм порядка составить протокол об административном правонарушении.

По данным ведомства, в декабре 2016 года во время патрулирования Советского района сотрудники полиции обратили внимание на нетрезвого 33-летнего местного жителя, который «грубо нарушал общественный порядок». Для составления административного материала горожанина доставили в отдел полиции, где он оказал сопротивление правоохранителям, причинив легкий вред здоровью.

За применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ) воронежцу грозит до 10 лет лишения свободы.