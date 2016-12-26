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13:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Toyota Caldina столкнулась с грузовым поездом в районе станции Тайшет в Приангарье

ДТП не повлияло на график движения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Автомобиль Toyota Caldina столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в районе станции Тайшет в Иркутской области сегодня, 26 декабря. В результате происшествия пострадавших нет. На график движения других поездов ДТП не повлияло. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Водитель легкового автомобиля Toyota Caldina выехал на железнодорожные пути, несмотря на запрещающее показание переездной сигнализации.

«Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — отметили в ведомстве.

В результате ДТП никто не пострадал. Задержка поезда составила три минуты.

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