Toyota Caldina столкнулась с грузовым поездом в районе станции Тайшет в Приангарье

Автомобиль Toyota Caldina столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в районе станции Тайшет в Иркутской области сегодня, 26 декабря. В результате происшествия пострадавших нет. На график движения других поездов ДТП не повлияло. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Водитель легкового автомобиля Toyota Caldina выехал на железнодорожные пути, несмотря на запрещающее показание переездной сигнализации.

«Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — отметили в ведомстве.

В результате ДТП никто не пострадал. Задержка поезда составила три минуты.