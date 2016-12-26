Тела большинства пассажиров могут быть внутри Ту-154, считает глава Кубани

Отвечая на вопрос, почему за сутки обнаружено всего 11 тел погибших, Кондратьев назвал две возможные причины, первая из которых течение, которое за сутки уже трижды меняло направление.

«Второй момент, о чем сегодня говорят, почему нет массового выброса вещей и трупов на поверхность воды… Может быть, самолет не потерпел такого сильного разрушения, и сегодня большое количество тел погибших находится в самолете. А те, которые мы подняли и которые всплыли на поверхность, они находились на месте разлома самолета, сидели максимально близко к разлому», — сказал Кондратьев.

По его словам, если эта версия подтвердится и если самолет будет оперативно найден, поисковая операция очень быстро завершится. Тела будут извлечены и доставлены в морг.