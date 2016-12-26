Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы жилья комфорткласса
5 психических болезней из русских сказок
Стефания Маликова дебютирует на телевидении
Политики в Германии отреагировали на крушение российского Ту-154
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Вот и все причины»: Захарова о радости Украины по поводу Ту-154
Рынска обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
СМИ: советник Порошенко объяснил, почему радуется крушению Ту-154
Солист ансамбля о том почему не сел на борт Ту-154
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
13:39 (мск), источник: Volga News

На завод «Авиакор» прибыли представители следственных органов

На Самарский авиационный завод «Авиакор» 25 декабря прибыли представители следственных органов, сообщила пресс-служба корпорации «Русские машины», в которую входит самарское предприятие.

Источник: РИА "Новости"

Представителям следственных органов на «Авиакоре» были предоставлены все документы, касающиеся самолета Ту-154 № 85572, потерпевшего крушение под Сочи.

Изучение технической документации в подобных случаях — стандартная процедура, говорится в сообщении.

Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах по самолету № 85572, оказывают следователям максимально возможное содействие.

Также, при необходимости, специалисты «Авиакора» готовы принять участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы.

Разбившийся над Черным морем самолёт Ту-154 № 85572 был выпущен 29 марте1983 года. Изготовитель — КуАПО, Куйбышев, сейчас ОАО «Авиакор-авиационный завод». Последний (третий по счету) капитальный ремонт борт проходил на ОАО «Авиакор-авиационный завод» по контракту с ПАО «ОАК» в декабре 2014 года. С момента выполнения данного капитального ремонта заявок от эксплуатанта на плановое периодическое техническое обслуживание (ПТО) самолета и продление ресурсов на «Авиакор-авиационный завод» не поступало, соответственно, ПТО данного борта «Авиакор» не осуществлял.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На "Авиакоре" работают следователи по делу о крушении самолета под Сочи
В Черном море обнаружены фрагменты Ту-154
СМИ объяснили вспышку над Черным морем в утро крушения Ту-154
Менеджер Джорджа Майкла назвал причину смерти певца
В России с 1 января начнут применять новый вид наказания
Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией введен в России
Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием
Хоспису в Екатеринбурге присвоят имя Елизаветы Глинки
Спорт
Россия начнет молодежный ЧМ-2017 с матча против канадцев В понедельник, 26 декабря, в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Стефания Маликова дебютирует на телевидении Дети звезд российского шоу-бизнеса, в том числе дочь Дмитрия Маликова и дочь Татьяны Навки, получили свою первую работу на ТВ
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы жителей
11 советов, как без усилий подготовить дом к Новому году
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь