На завод «Авиакор» прибыли представители следственных органов
На Самарский авиационный завод «Авиакор» 25 декабря прибыли представители следственных органов, сообщила
На Самарский авиационный завод «Авиакор» 25 декабря прибыли представители следственных органов, сообщила
Представителям следственных органов на «Авиакоре» были предоставлены все документы, касающиеся самолета Ту-154 № 85572, потерпевшего крушение под Сочи.
Изучение технической документации в подобных случаях — стандартная процедура, говорится в сообщении.
Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах по самолету № 85572, оказывают следователям максимально возможное содействие.
Также, при необходимости, специалисты «Авиакора» готовы принять участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы.
Разбившийся над Черным морем самолёт Ту-154 № 85572 был выпущен 29 марте1983 года. Изготовитель — КуАПО, Куйбышев, сейчас ОАО «Авиакор-авиационный завод». Последний (третий по счету) капитальный ремонт борт проходил на ОАО «Авиакор-авиационный завод» по контракту с ПАО «ОАК» в декабре 2014 года. С момента выполнения данного капитального ремонта заявок от эксплуатанта на плановое периодическое техническое обслуживание (ПТО) самолета и продление ресурсов на «Авиакор-авиационный завод» не поступало, соответственно, ПТО данного борта «Авиакор» не осуществлял.