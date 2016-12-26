На завод «Авиакор» прибыли представители следственных органов

Представителям следственных органов на «Авиакоре» были предоставлены все документы, касающиеся самолета Ту-154 № 85572, потерпевшего крушение под Сочи.



Изучение технической документации в подобных случаях — стандартная процедура, говорится в сообщении.

Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах по самолету № 85572, оказывают следователям максимально возможное содействие.

Также, при необходимости, специалисты «Авиакора» готовы принять участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы.

Разбившийся над Черным морем самолёт Ту-154 № 85572 был выпущен 29 марте1983 года. Изготовитель — КуАПО, Куйбышев, сейчас ОАО «Авиакор-авиационный завод». Последний (третий по счету) капитальный ремонт борт проходил на ОАО «Авиакор-авиационный завод» по контракту с ПАО «ОАК» в декабре 2014 года. С момента выполнения данного капитального ремонта заявок от эксплуатанта на плановое периодическое техническое обслуживание (ПТО) самолета и продление ресурсов на «Авиакор-авиационный завод» не поступало, соответственно, ПТО данного борта «Авиакор» не осуществлял.