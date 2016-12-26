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13:36 (мск), источник: ТАСС

В Черном море обнаружены фрагменты, предположительно, Ту-154

Обломки были обнаружены в миле от берега на глубине 25 метров.

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Поисковая группа МЧС обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, самолета Ту-154 Министерства обороны, сообщили ТАСС источники в экстренных службах.

Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров.
источник ТАСС

В настоящее время на место обнаружения обломков стягиваются поисковые группы, в том числе водолазы.

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По словам источника, водолазы МЧС осуществляют повторный спуск. «На дне много мелких деталей и практически нет крупных», — сказал собеседник агентства.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

Обломки самолета нашли спустя несколько часов после крушения в 1,5 км от побережья в районе Сочи, они находились на глубине 50−70 метров. К настоящему моменту в ходе развернутой операции удалось обнаружить тела 11 погибших. В понедельник в России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе.

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Коммерсантъ-Online
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