В Черном море обнаружены фрагменты, предположительно, Ту-154

Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров.

В настоящее время на место обнаружения обломков стягиваются поисковые группы, в том числе водолазы.

По словам источника, водолазы МЧС осуществляют повторный спуск. «На дне много мелких деталей и практически нет крупных», — сказал собеседник агентства.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

Обломки самолета нашли спустя несколько часов после крушения в 1,5 км от побережья в районе Сочи, они находились на глубине 50−70 метров. К настоящему моменту в ходе развернутой операции удалось обнаружить тела 11 погибших. В понедельник в России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе.