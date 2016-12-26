Житель Пласта, пытавший земляка утюгом, получил 13 лет «строгача»

В Пласте (Челябинская область) вынесен приговор местному рецидивисту, который за три месяца совершил несколько краж и забил земляка утюгом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу горсуда.

Так, в апреле 2016 года 31-летний подсудимый украл со стены нежилого помещения внешний блок кондиционера (ущерб 9 тыс. рублей). В мае через незапертую дверь зашел в сарай земляка и похитил у того 7 тыс. рублей. Спустя два месяца мужчина проник в дом своей майской жертвы, напал на спящего и потребовал от него отдать ему все свои деньги.

«Получив отказ, умышленно нанес потерпевшему не менее 12 ударов в область головы и тела, а впоследствии, вооружившись утюгом, не менее двух раз ударил потерпевшего в область головы. При этом хозяин дома оказал активное сопротивление. Но затем в результате избиения скончался», — рассказали в суде.

Добавим, все указанные преступления мужчина совершил, будучи в состоянии алкогольного опьянения, что признано отягчающим обстоятельством.

Приговором Пластского городского суда мужчина признан виновным по части 1, пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража и кража с причинением значительного ущерба), пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В качестве наказания ему определено 13 лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.