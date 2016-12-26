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13:32 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Краснокамске накрыли цех по производству фальшивой водки

КРАСНОКАМСК, 26 декабря, РИА ФедералПресс. Пермские полицейские и бойцы спецподразделения Росгвардии прекратили деятельность цеха по производству контрафактного спиртного.

«Левый» алкоголь разливали в одном из хозяйственных помещений Краснокамска. Полицейские изъяли свыше 1,8 тысяч литров спиртного, а также оборудование, тару, специальные красители и пищевые добавки для придания алкоголю вкуса коньяка.

В ходе дальнейших розыскных мероприятий в одном из гаражей были обнаружены более 3,5 тысяч бутылок контрафакта. Под видом всемирно известных брендов к реализации готовилась продукция весьма сомнительного качества. Здесь же обнаружили ленты акцизных марок, поддельные штампы, этикетки и дозаторы.

Правоохранители задержали и самих изготовителей контрафакта — двоих мужчин 31 и 33 лет. Нарушители признались, что в дальнейшем собирались реализовать свою продукцию на территории региона.

«Возбуждено уголовное дело по статье “Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование”. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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