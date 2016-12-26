Омская филармония выразила соболезнования в связи с гибелью коллег в авиакатастрофе

«Вместе с тысячами омичей мы неоднократно имели честь наблюдать триумфальные выступления “александровцев” вживую — на сцене Концертного зала, когда выдающийся коллектив, ставший визитной карточкой страны, приезжал на гастроли в столицу Прииртышья. Последний приезд Ансамбля в наш город состоялся в апреле 2015 года», — пишут филармонисты.

Омская филармония выражает свои соболезнования в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе своих коллег и единомышленников — певцов, музыкантов, танцоров легендарного коллектива — знаменитого Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова.

Напомним, в числе погибших оказался тенор Юрий Новокшанов, выступавший в качестве солиста Омской филармонии в 2006—2007 и 2012 годах. Юрий Михайлович — выпускник Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В Омске он принимал участие в концертах Духового оркестра филармонии, литературно-музыкальных программах, созданных мастерами художественного слова Татьяной Юрьевой и Еленой Чередовой. Среди его партнеров по сцене — заслуженный артист России Виктор Шурыгин (балалайка), заслуженный работник культуры Александр Болдырев (фортепиано), Константин Беляков (гитара), Татьяна Харечко (сопрано) и Андрей Казанцев (тенор).

«Выражаем соболезнования родным и близким, коллегам по сцене, соратникам и единомышленникам, зрителям — всем, кто хотя бы раз соприкоснулся с искусством знаменитого Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова», — завершают филармонисты.

Напомним, вчера над акваторией Черного моря разбился самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. Также на борту самолета находилась Елизавета Глинка, в народе известная как «Доктор Лиза» — одна из самых деятельных и известных благотворителей в стране.