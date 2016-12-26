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13:35 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре назвали самые угоняемые модели автомобилей

Правоохранители зафиксировали снижение автокраж в городе.

Источник: Pro Город Самара

За 11 месяцев 2016 года в Самаре было совершено 318 краж автомобилей. Самыми популярными у воров стали отечественные легковушки. Об этом порталу ProGorodSamara.ru сообщили в ОГИБДД УМВД по Самаре.

На первом месте оказалась бюджетная «Лада Гранта», которых было украдено 53 штуки. Второе и третье место антирейтинга делят родственные «Лада Приора» и «Лада 110».

Иномарки преступников в удходящем 2016 году тоже интересовали. Самой угоняемой маркой стала японская «Toyota». Автомобилей этой марки было украдено 30.

Правоохранители отмечают, что в сравнении с аналогичным периодом 2015 года общие показатели по автокражам снизились на 30%. В ГИБДД советуют автолюбителям использовать механические блокираторы рулевого управления и колес, дополнительные электронные устройства блокировки двигателя, не связанные с сигнализацией, в том числе и штатной. Владельцев машин призывают по возможности, помещать «коней» на охраняемые автостоянки, особенно в ночное время суток.

Интересно, что абсолютным лидером рейтинга угонов в России в первом полугодии этого года стал корейский «Hyndai Solaris». По всей стране таких автомобилей лишились 845 владельцев.

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