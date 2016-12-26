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13:31 (мск), источник: Интерфакс

В центре Москвы эвакуировали кофейню «Старбакс»

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Кофейню «Старбакс» эвакуировали в центре Москвы из-за подозрительного пакета, сообщили «Интерфаксу» очевидцы.

Заведение расположено по адресу Смоленская-Сенная площадь, дом 27.

По словам очевидцев, посетителей вывели из кафе. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением данной информации.

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