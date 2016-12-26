В Новосибирске в руке у школьника взорвалась петарда
Ребенка госпитализировали, он получил ожоги 7% тела, рассказали в МВД.
Ребенка госпитализировали, он получил ожоги 7% тела, рассказали в МВД.
В Новосибирске в руке у школьника взорвалась петарда, об этом сообщает
Инцидент произошел 23 декабря в Ленинском районе. 12-летний подросток поджёг петарду и она взорвалась у него в руках. Мальчик получил ожоги головы, шеи и рук второй и третьей степени, на площади 7% тела.
По факту ЧП проводится доследственная проверка.