Среди разбившихся пассажиров в Сочи были двое пермяков

Двое пермяков находились в самолёте Ту-154 Минобороны России, разбившемся в выходной при взлёте с аэродрома Адлер. Это Андрей Кочемасов и Алексей Кривцов, выпускники Пермского музыкального колледжа.

«Андрей Кочемасов учился сначала на отделении народных инструментов по классу баяна, а потом занялся вокалом, поскольку у него очень красивый тенор и абсолютный слух, — рассказала корреспонденту сайта “АиФ-Прикамье” преподаватель вокального отделения колледжа Римма Юдина. — Он очень добрый человек. Трепетно относился к своей маме, которая воспитывала его одна».

По словам преподавательницы, Андрей после окончания учёбы сначала уехал в Екатеринбург к жене. Но потом он перебрался в Санкт-Петербург. Там поступил в академию Мариинского театра. Участвовал во многих спектаклях и как хорист, и как солист. Потом перешёл в ансамбль им. Александрова.

Только добрые слова у Риммы Александровны и о другом её воспитаннике — Алексее Кривцове.

«Он пришёл из армии и поступил на хоровое и дирижёрское отделение колледжа, а затем учился и вокалу. Голос у него с большим диапазоном», — вспоминает она.

После окончания колледжа Алексей пел в Пермском оперном театре. А затем, по воспоминаниям преподавателя, с женой — выпускницей Пермского института культуры Анжеликой Неласовой — уехал в Москву. Там пел в хоре Большого театра. А затем перешёл в ансамбль им. Александрова, где у него было больше возможностей проявить себя. Говорят, у него был свой вокальный ансамбль в Москве.

«Трудно представить, что этих талантливых ребят уже нет. Льются горькие слёзы о них!», — после паузы добавляет Римма Александровна.

«Хороший интеллигентный юноша, — вспоминает об Алексее Кривцове преподаватель хорового и дирижёрского отделения колледжа Нина Николаева. — Я встречала его после окончания учёбы, когда он работал в оперном театре. Он всегда горячо расспрашивал о колледже, о людях, которые там работают. Ему всё было интересно. Он был очень талантливым и перспективным человеком. Какая потеря!».