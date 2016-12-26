Полицейский получил условный срок за хищение золотого слитка

Экс-сотрудник отдела МВД России по Пластовскому району Владислав Борисенко признан виновным по статье «Мошенничество». Само преступление он совершил в 2013 году.

«Бывший сотрудник полиции присвоил золотой слиток и золотосодержащую породу стоимостью более трех миллионов рублей, которые являлись вещественными доказательствами по уголовным делам. В рамках уголовного дела арестован автомобиль и денежные средства, принадлежащие Борисенко для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением», — сообщает СУ СКР по Челябинской области.