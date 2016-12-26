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13:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Полиция задержала банду наркодилеров

На торговле запрещенными веществами пойманы четверо.

Группировку наркоторговцев выявили полицейские южноуральской столицы.

Стражи порядка задержали троих молодых людей и девушку, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На улице Омской в Советском районе они попытались продать около полутора граммов запрещенного средства. Позже в квартире у задержанной челябинки на улице Свободы нашли еще 50 граммов наркотиков.

«Возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Согласно закону, максимальное наказание, которое им грозит — 20 лет тюрьмы.

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