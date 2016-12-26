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13:42 (мск), источник: Обозреватель

В Минобороны озвучили боевые потери украинской армии в 2016 году

Вооруженных силы Украины в результате боевых действий потеряли в течение 2016 года 211 военнослужащих. Об этом сообщает ВВС Украина.

«Количество потерь в 2016 году: боевых — 211, небоевых — 256», — говорится в сообщении Управления по связям с общественностью ВСУ.

При этом представители украинской армии отметили, что в результате боевых повреждений силы АТО лишились более 100 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, что украинские бойцы понесли серьезные потери в результате обострения ситуации на Донбассе.

Как сообщал «Обозреватель», 19 декабря в зоне АТО возобновились активные боевые действия: в ДНР/ЛНР совершили три попытки захвата опорных пунктов ВСУ в районе Светлодарской дуги.

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