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14:03 (мск), источник: Интерфакс

ФСБ назвала основные версии крушения самолета Минобороны в Черном море

Подтверждений версии теракта не обнаружено, в Сочи самолет находился под охраной и не перевозил военных грузов.

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — ФСБ России сообщила, что основными рабочими версиями крушения Ту-154 в Черном море, которое произошло 25 декабря, являются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».

При этом в службе отметили, что признаков, указывающих на возможность совершения теракта на борту самолета к настоящему времени не получено.

Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.
ЦОС ФСБ России

Там отметили, что, «по состоянию на настоящий момент, установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы».

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Военно-следственным отделом СК России по Сочинскому гарнизону по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Хронология событий

Ту-154 прибыл в аэропорт Сочи из аэропорта Чкаловский Московской области для дозаправки, которая изначально планировалась в Моздоке, но была перенесена в Сочи из-за сложных погодных условий.

ФСБ отмечает, что по прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны РФ.

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«Во время дозаправки к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер», — сообщает ЦОС ФСБ.

25 декабря воздушное судно Минобороны России Ту-154Б2, выполнявшее рейс Сочи — Латакия, через минуту после вылета над акваторией Черного моря на расстоянии 6250 метров от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта не вышло на связь и пропало с экранов радаров органов управления воздушным движением.

По информации Минобороны РФ, на борту самолета находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, багаж пассажиров и 150 кг груза (продукты питания и медикаменты).

«Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств указанным воздушным судном не перевозилось», — заявили в ЦОС ФСБ.

Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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