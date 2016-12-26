ФСБ назвала основные версии крушения самолета Минобороны в Черном море
Подтверждений версии теракта не обнаружено, в Сочи самолет находился под охраной и не перевозил военных грузов.
Подтверждений версии теракта не обнаружено, в Сочи самолет находился под охраной и не перевозил военных грузов.
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — ФСБ России сообщила, что основными рабочими версиями крушения Ту-154 в Черном море, которое произошло 25 декабря, являются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».
При этом в службе отметили, что признаков, указывающих на возможность совершения теракта на борту самолета к настоящему времени не получено.
Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.
Там отметили, что, «по состоянию на настоящий момент, установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы».
Хронология событий
Ту-154 прибыл в аэропорт Сочи из аэропорта Чкаловский Московской области для дозаправки, которая изначально планировалась в Моздоке, но была перенесена в Сочи
ФСБ отмечает, что по прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны РФ.
«Во время дозаправки к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер», — сообщает ЦОС ФСБ.
25 декабря воздушное судно Минобороны России Ту-154Б2, выполнявшее рейс Сочи — Латакия, через минуту после вылета над акваторией Черного моря на расстоянии 6250 метров от торца
По информации Минобороны РФ, на борту самолета находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, багаж пассажиров и 150 кг груза (продукты питания и медикаменты).
«Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств указанным воздушным судном не перевозилось», — заявили в ЦОС ФСБ.