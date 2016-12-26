Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы жилья комфорткласса
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы»
Беременная Оксана Акиньшина вышла в свет в облегающем платье
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Большинство тел погибших могут находиться в фюзеляже
Опубликован разговор экипажа разбившегося Ту-154
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Трамп сделал заявление после получения письма от Путина
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
17:35 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Взрывных устройств на Казанском и Ярославском вокзалах не обнаружено

Взрывных устройств на Казанском и Ярославском вокзалах не обнаружено. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

«На Казанском и Ярославском вокзалах взрывчатых веществ и взрывного устройства не обнаружено. Движение поездов не прерывалось», — сказала собеседница агентства, уточнив, что по Ленинградскому вокзалу информация пока не поступала.

Ранее Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов, что для проведения обследования кинологами эвакуируются пассажиры с Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов Москвы.

Источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что специалисты проверяют информацию об угрозе взрыва на Казанском и Ярославском вокзалах из-за поступившего анонимного звонка о бомбе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Toyota отзывает почти 19 тыс. автомобилей Lexus в РФ из-за проблем с тормозной системой
ФСБ назвала основные версии крушения Ту-154
Опознана первая жертва катастрофы Ту-154
Строительные работы на «Зенит-Арене» завершены
Оправдательный приговор «приморским партизанам» отменен
Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией введен в России
«Последнее Рождество»: мир прощается с Джорджем Майклом
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Россия начнет молодежный ЧМ-2017 с матча против канадцев В понедельник, 26 декабря, в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Актеры сериалов, из-за которых невозможно оторваться от экрана Забудьте Хью Лори и Дэвида Духовны — на смену ветеранам пришли новые секс-символы. Встречайте актеров последних лет, ради которых мы готовы смотреть серию за серией
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы жителей
11 советов, как без усилий подготовить дом к Новому году
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь