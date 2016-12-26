Взрывных устройств на Казанском и Ярославском вокзалах не обнаружено

«На Казанском и Ярославском вокзалах взрывчатых веществ и взрывного устройства не обнаружено. Движение поездов не прерывалось», — сказала собеседница агентства, уточнив, что по Ленинградскому вокзалу информация пока не поступала.

Ранее Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов, что для проведения обследования кинологами эвакуируются пассажиры с Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов Москвы.