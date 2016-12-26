Взрывных устройств на Казанском и Ярославском вокзалах не обнаружено
Взрывных устройств на Казанском и Ярославском вокзалах не обнаружено. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
Взрывных устройств на Казанском и Ярославском вокзалах не обнаружено. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«На Казанском и Ярославском вокзалах взрывчатых веществ и взрывного устройства не обнаружено. Движение поездов не прерывалось», — сказала собеседница агентства, уточнив, что по Ленинградскому вокзалу информация пока не поступала.
Ранее Агентству «Москва» сообщили в
Источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что специалисты проверяют информацию об угрозе взрыва на Казанском и Ярославском вокзалах