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18:31 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Соцсети помогли полиции задержать угонщика в Петербурге

Злоумышленника поймали с помощью объявления в интернете.

Автоугонщика из Петербурга задержали благодаря социальным сетям, сообщает ГУ МВД России по городу и области. Злоумышленника поймали 25 декабря у дома № 20 по Богатырскому проспекту.

Ранее об угоне автомобиля в полицию заявила жительница Калининского района. Она рассказала стражам порядка, что в конце ноября заключила с 37-летним мужчиной договор на аренду иномарки Suv T11 Vortex Tingo за 350 тысяч рублей сроком на один месяц. После оговоренного времени петербуржец не вернул автомобиль владелице.

Хозяйка машины разместила объявление о розыске угонщика в социальной сети. Увидев это сообщение, один из пользователей интернета рассказал женщине, что договорился о встрече с предполагаемым преступником. Петербурженка передала эту информацию полиции.

В назначенное время сотрудники правоохранительных органов задержали угонщика, который явился на встречу по указанному адресу. Злоумышленником оказался уроженец Краснодарского края, который не имеет регистрации в Петербурге и постоянно проживает в разных хостелах города.

Местонахождение автомобиля устанавливают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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