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15:08 (мск), источник: РИА Новости

ВС отменил оправдательный приговор «приморским партизанам»

В суд с протестом на оправдательный приговор в отношении пятерых «приморских партизан», благодаря которому двое обвиняемых оказались на свободе, обратилась прокуратура.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В суд с протестом на оправдательный приговор в отношении пятерых «приморских партизан», благодаря которому двое обвиняемых оказались на свободе, обратилась прокуратура. Гособвинение настаивало на отмене оправдательного приговора и направлении дела на новое рассмотрение.

В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

Представители гособвинения указали, что в ходе процесса в Приморском краевом суде председательствующий судья исключил из доказательств протоколы явок с повинной обвиняемых, протоколы осмотра места происшествия­, допросов обвиняемых и очных ставок с н­ими, что могло повлиять на решение коллегии присяжных.

Некоторые присяжные скрыли сведения о судимостях ­своих родственников и­ информацию о привлечении потерпевшими по уголовным делам.

Эти факты, на взгляд гособвинения, также могли отразиться на необъективности решения коллегии.

В свою очередь адвокаты напомнили суду, что доказательства, о которых говорила прокуратура, были исключены и в ходе первого процесса, который завершился обвинительным приговором, но впоследствии отмененным. При первом судебном разбирательстве гособвинение устроило, что данные доказательства в процессе не изучались, удивились защитники.

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Что касается состава коллегии присяжных, то, по мнению защиты, прокуратура сразу должна была отвести неугодных заседателей, а «не придерживать данный аргумент в качестве козыря при оправдательном приговоре».

В понедельник суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому мотивы принятия такого решения пока не известны.

В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт.

Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

Комментарии
23
игорь
1 Мир нас относит к развивающимся
2 В одиночестве мы были все свою историю и не раз были на пути средневосточных племен вроде Тамерлани на пути в теперь сытую
ЕС
3 Что может быть хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними -Едрихин А. Е. , генерал Ген. шт. царской армии, выдающийся разведчик
4 Совсем недамно США признало что коррупция у нас снизилась и теперь ровна коррупции с США
5 У нас разные ценности, у них потребление которое насаживают корпорации для получения все большей и большей прибыли, а у нас слава Богу все таки преобладает духовная часть, многих айфоном не купить
5 Вы их церкви видели, все поет и тд, США и все что там делается одно большое ШОУ и это показали агит фигни Мадонны и тд хрени
Только у США легальна сатанинская церковь
Вывод - они попутали свободу со вседозволенностью или это ппо вашему не так
Ну и живут то они за счет чего? Вы надеюсь понимаете что им их долги никогда не отдать )
Ответ по пунктам если захотите ответить
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Сергей Саморуков
Вопрос ;"А судьи кто ?" так и остаётся для России актуальным .
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ГДК
Видимо адвокаты были хорошие. А сторона гособвинения не привыкла к состязательности в судебных процессах.
Дипломы, похоже в метро брали.
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