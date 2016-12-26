ВС отменил оправдательный приговор «приморским партизанам»

В суд с протестом на оправдательный приговор в отношении пятерых «приморских партизан», благодаря которому двое обвиняемых оказались на свободе, обратилась прокуратура. Гособвинение настаивало на отмене оправдательного приговора и направлении дела на новое рассмотрение.

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

Представители гособвинения указали, что в ходе процесса в Приморском краевом суде председательствующий судья исключил из доказательств протоколы явок с повинной обвиняемых, протоколы осмотра места происшествия­, допросов обвиняемых и очных ставок с н­ими, что могло повлиять на решение коллегии присяжных.

Некоторые присяжные скрыли сведения о судимостях ­своих родственников и­ информацию о привлечении потерпевшими по уголовным делам.

В свою очередь адвокаты напомнили суду, что доказательства, о которых говорила прокуратура, были исключены и в ходе первого процесса, который завершился обвинительным приговором, но впоследствии отмененным. При первом судебном разбирательстве гособвинение устроило, что данные доказательства в процессе не изучались, удивились защитники.

Эти факты, на взгляд гособвинения, также могли отразиться на необъективности решения коллегии.

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Что касается состава коллегии присяжных, то, по мнению защиты, прокуратура сразу должна была отвести неугодных заседателей, а «не придерживать данный аргумент в качестве козыря при оправдательном приговоре».

В понедельник суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому мотивы принятия такого решения пока не известны.

В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт.

Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.