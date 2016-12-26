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15:03 (мск), источник: РИА Новости

Источник: несколько погибших в крушении Ту-154 были в спасательных жилетах

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. На нескольких погибших пассажирах потерпевшего крушение в воскресенье в районе Сочи самолета Ту-154, чьи тела были обнаружены к настоящему моменту, были надеты спасательные жилеты, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом операции поисково-спасательных служб.

«Люди (пассажиры) в жилетах, готовились к эвакуации», — сказал собеседник агентства, уточнив, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту были обнаружены.

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Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что тела большинства пассажиров самолета Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи, могут находиться внутри лайнера под водой, поэтому они до сих пор не обнаружены.

Отвечая на вопрос, почему за сутки обнаружено всего 11 тел погибших, Кондратьев назвал две возможные причины, первая из которых течение, которое за сутки уже трижды меняло направление.

О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и «Звезда».

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Коммерсантъ-Online
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