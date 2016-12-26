Под Волгоградом преступники похитили у фермера 1 млн рублей
Теперь грабителям грозит от 7 до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Теперь грабителям грозит от 7 до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
В Котельниковском районе задержаны подозреваемые в разбойном нападении на главу
По информации
По подозрению в совершении преступления полицейскими на территории соседней республики были задержаны двое ранее неоднократно судимых жителей Р. Калмыкия 36 и 38 лет. У них были изъяты похищенные денежные средства.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ — «Разбой».
Теперь «разбойникам» грозит от 7 до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей.