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17:29 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Под Волгоградом преступники похитили у фермера 1 млн рублей

Теперь грабителям грозит от 7 до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

В Котельниковском районе задержаны подозреваемые в разбойном нападении на главу крестьянско-фермерского хозяйства.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, 24 декабря полицию обратился 68-летний фермер. Он сообщил, что поздним вечером двое неизвестных проникли в его дом, где под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, похитили 1 миллион рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейскими на территории соседней республики были задержаны двое ранее неоднократно судимых жителей Р. Калмыкия 36 и 38 лет. У них были изъяты похищенные денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ — «Разбой».

Теперь «разбойникам» грозит от 7 до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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