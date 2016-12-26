В МЧС уточнили информацию об обнаружении фюзеляжа Ту-154

Там не фюзеляж, там крупные обломки, на место направлен аппарат “Фалькон” для обследования местности, по результатам обследования будет приниматься решение об их подъеме.

Также в МЧС рассказали, что часть обнаруженных фрагментов упавшего в Черное море самолета уже поднята на поверхность. В их числе, как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны, два элемента механизма управления Ту-154. «В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 метров от береговой линии по оси взлета воздушного судна водолазами на дне обнаружены обломки самолета. Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 метров», — добавили в ведомстве.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи (в этом городе он сел для дозаправки, вылетев из подмосковного Чкаловского). Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.