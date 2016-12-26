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16:16 (мск), источник: Lenta.Ru

В МЧС уточнили информацию об обнаружении фюзеляжа Ту-154

Обнаруженный водолазами крупный фрагмент Ту-154 оказался не фюзеляжем, как сообщалось ранее, а четырехметровым обломком.

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Об этом в понедельник, 26 декабря, представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ сообщил РИА Новости.

Там не фюзеляж, там крупные обломки, на место направлен аппарат “Фалькон” для обследования местности, по результатам обследования будет приниматься решение об их подъеме.
источник в МЧС

В ведомстве уточнили, что на данный момент найдены четыре крупных фрагмента.

Собеседник «Интерфакса» ранее заявил, что в 1,7 километра от берега на 27-метровой глубине обнаружен фюзеляж машины.

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Также в МЧС рассказали, что часть обнаруженных фрагментов упавшего в Черное море самолета уже поднята на поверхность. В их числе, как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны, два элемента механизма управления Ту-154. «В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 метров от береговой линии по оси взлета воздушного судна водолазами на дне обнаружены обломки самолета. Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 метров», — добавили в ведомстве.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи (в этом городе он сел для дозаправки, вылетев из подмосковного Чкаловского). Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Подъем фрагментов Ту-154
Онлайн-трансляция
Коммерсантъ-Online
событий пока нет
Спасатели пока не нашли черные ящики Ту-154
© Ньюстюб
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