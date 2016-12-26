В МЧС уточнили информацию об обнаружении фюзеляжа Ту-154
Обнаруженный водолазами крупный фрагмент Ту-154 оказался не фюзеляжем, как сообщалось ранее, а четырехметровым обломком.
Обнаруженный водолазами крупный фрагмент Ту-154 оказался не фюзеляжем, как сообщалось ранее, а четырехметровым обломком.
Об этом в понедельник, 26 декабря, представитель Южного регионального
Там не фюзеляж, там крупные обломки, на место направлен аппарат “Фалькон” для обследования местности, по результатам обследования будет приниматься решение об их подъеме.
В ведомстве уточнили, что на данный момент найдены четыре крупных фрагмента.
Собеседник «Интерфакса» ранее заявил, что в 1,7 километра от берега на 27-метровой глубине обнаружен фюзеляж машины.
Также в МЧС рассказали, что часть обнаруженных фрагментов упавшего в Черное море самолета уже поднята на поверхность. В их числе, как уточняет ТАСС со ссылкой на
Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи (в этом городе он сел для дозаправки, вылетев из подмосковного Чкаловского). Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.