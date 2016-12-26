Житель Озерска с мачете в руках напал на оппонента
В Калининграде задержали 38-летнего жителя одного из поселков Озерского района, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 26-летнего мужчины.
В Калининграде задержали 38-летнего жителя одного из поселков Озерского района, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 26-летнего мужчины.
Предварительно известно, что на улице Комсомольской в райцентре произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего мачете по ноге. По счастливому стечению обстоятельств мужчина выжил и был доставлен в больницу.
Сбежал подозреваемый в Калининград, где и был задержан, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в УМВД по Калининградской области.
Возбуждено уголовное дело.