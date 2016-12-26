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16:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже «Лада Гранта» сбила пенсионерку

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 56-летнюю женщину у дома № 114 по улице Ломоносова в 11:20 понедельника, 26 декабря. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в службе спасения 112. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, уточнили в пресс-службе городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, за рулем «Лады» находился 31-летний воронежец. Он ехал по улице Ломоносова со стороны улицы Ленина по направлению к Московскому проспекту. Пенсионерка переходила дорогу справа налево по ходу движения. Женщину с травмами доставили в больницу.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

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