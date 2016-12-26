В Самаре мужчина замерз до смерти возле продуктового магазина

Согласно сведениям источника в правоохранительных органах, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Вероятнее всего, мужчина просто замерз насмерть. Причем, по предварительным данным, произошло это примерно за 24 часа до того, как его нашли.

По факту произошедшего ведется проверка, тело направили судмедэкспертам для установления точной причины смерти.