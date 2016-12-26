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16:24 (мск), источник: Volga News

В Самаре мужчина замерз до смерти возле продуктового магазина

В Кировском районе Самары 23 декабря, около 6:00, возле магазина на ул. Гвардейской обнаружили труп неизвестного.

Согласно сведениям источника в правоохранительных органах, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Вероятнее всего, мужчина просто замерз насмерть. Причем, по предварительным данным, произошло это примерно за 24 часа до того, как его нашли.

По факту произошедшего ведется проверка, тело направили судмедэкспертам для установления точной причины смерти.

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