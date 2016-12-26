Источник не исключил попытки экипажа Ту-154 посадить самолет на воду

«Предварительно предпосылок, указывающих на возможный взрыв или иное внутреннее воздействие, не обнаружено. Напротив, новые факты говорят о том, что экипаж, судя по всему, осознавал, что самолет ведет себя нештатным образом, и готовил пассажиров к возможным последствиям», — сказал источник.

Он не исключил, что экипаж мог готовиться к аварийной посадке на воду, однако не успел это сделать.