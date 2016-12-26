ДТП на Житомирщине: перевернулся микроавтобус, есть погибшая

На автодороге «Киев — Чоп» водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибла 36-летняя киевлянка и еще шестеро пассажиров пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

ДТП произошло около 3:55 возле села Болярка Житомирского района. За рулем микроавтобуса находился 27-летний житель столицы. Установлено, что микроавтобус перевозил 12 пассажиров из Буковеля Ивано-Франковской области в Киев.