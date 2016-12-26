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16:28 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ДТП на Житомирщине: перевернулся микроавтобус, есть погибшая

На автодороге «Киев-Чоп» перевернулся микроавтобус: один человек погиб, шестеро пострадали.

Источник: Telegraf.com.ua

На автодороге «Киев — Чоп» водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибла 36-летняя киевлянка и еще шестеро пассажиров пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

ДТП произошло около 3:55 возле села Болярка Житомирского района. За рулем микроавтобуса находился 27-летний житель столицы. Установлено, что микроавтобус перевозил 12 пассажиров из Буковеля Ивано-Франковской области в Киев.

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В результате ДТП погибла 36-летняя киевлянка, еще шестеро пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых черепно-мозговых травм, ссадин, гематом и политравмы.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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