ДТП на Житомирщине: перевернулся микроавтобус, есть погибшая
На автодороге «Киев-Чоп» перевернулся микроавтобус: один человек погиб, шестеро пострадали.
На автодороге «Киев-Чоп» перевернулся микроавтобус: один человек погиб, шестеро пострадали.
На автодороге «Киев — Чоп» водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибла 36-летняя киевлянка и еще шестеро пассажиров пострадали. Об этом сообщили в
ДТП произошло около 3:55 возле села Болярка Житомирского района. За рулем микроавтобуса находился 27-летний житель столицы. Установлено, что микроавтобус перевозил 12 пассажиров из Буковеля
В результате ДТП погибла 36-летняя киевлянка, еще шестеро пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.