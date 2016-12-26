Под Иркутском пресекли нелегальное производство алкоголя на трех цехах

В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.

«В Иркутской области сотрудники полиции продолжают рейдовые мероприятия, направленные на выявление нелегального производства, хранения и сбыта спиртосодержащей и алкогольной продукции. В настоящее время пресечена деятельность трёх подпольных цехов по производству спиртосодержащей продукции», — сказала Волк.

Причиной массовых отравлений людей в Иркутске стало косметическое средство «Боярышник», которое содержит метиловый спирт. По делу о производстве, хранении и сбыте ядовитой спиртосодержащей жидкости задержаны 23 человека. Для шести из них суд выбрал мерой пресечения содержание под стражей, 10 отправлены под домашний арест, одна задержанная находится под подпиской о невыезде.